مخاطر الإجهاد الاجتماعي المزمن

أثبت العلماء الروس أن الاجهاد الاجتماعي المزمن يسبب تغيرات في عمل العديد من النظم العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف المناعة وحتى تطور الأورام الخبيثة.

وأعلن المكتب الصحفي لمعهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا أن علماء المعهد بالتعاون مع معهد البحوث العلمية السريرية والتجريبية للجهاز اللمفاوي التابع لأكاديمية العلوم الطبية، أكدوا أن الإجهاد الاجتماعي المزمن يؤثر سلبيا في جسم الإنسان، وقد وصفوا آليات تأثيره بالتفصيل في مقال نشرته مجلة النشاط العصبي العالي.

وجاء في المقال: "يمكن للباحثين حاليا القول بثقة تامة إن الإجهاد الاجتماعي المزمن هو عامل نفسي قوي، يؤدي إلى تغيرات في العديد من النظم العصبية للدماغ وصولا إلى تغيرات في التعبير الجيني. وهذا يؤدي إلى اضطرابات نفسية تستمر لفترة طويلة ومسببة لتغيرات عديدة في جسم الإنسان".

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وقد تبين من نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية التي وضعت تحت تأثير الإجهاد الاجتماعي لفترة طويلة، أن تطور القلق والاكتئاب يرافقه اضطراب عمل جهاز المناعة وحتى ولادة ونمو الأورام (عملية التسرطن).

وتقول رئيسة الفريق العلمي ناتاليا كودريافتسوفا: "طورنا المنهج التجريبي في نمذجة نقص المناعة النفسي الناتج عن الإجهاد الاجتماعي المزمن. ومستقبلا، يمكن استخدام هذا النموذج في ابتكار طرق لتصحيحه باستخدام الأدوية".

المصدر: نوفوستي

كامل توما