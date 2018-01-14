اكتشاف طريقة لمنع شيخوخة الدماغ

يستمر العلماء في البحث عن أسباب الشيخوخة وعلاج الأمراض الناتجة عنها وكيفية وقفها أو إبطائها قدر الإمكان.

وقام علماء جامعة ستافورد بالكشف عن سبب تسريع شيخوخة الدماغ عند نقل الدم من حيوانات مسنة إلى أخرى شابة. فقد تبين أنه في هذه الظروف ينشط بروتين خاص، إذا تم كبحه قد يؤدي إلى إبطاء شيخوخة النظام العصبي المركزي للإنسان.

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ودرس علماء الأحياء أي الجينات كانت نشطة في خلايا الحاجز الدفاعي للدم التي تفصل بين منظومة توزيع الدم في دماغ الفقريات والخلايا العصبية.

واستخدم العلماء في هذه الدراسة فئرانا مخبرية شابة، وحقنوا في أدمغتها دم فئران مسنة وتحديدا في الحصين (جزء من الدماغ مهم للتعليم والذاكرة وهو الأكثر عرضة للتأثر بأمراض الأعصاب).

وبعد تحليل النتائج، تبين أن جينات مسؤولة عن إنتاج بروتين "VCAM1" الخاص تنشط في خلايا الحاجز. ويكبح هذا البروتين تكون خلايا عصبية جديدة في الحصين، ويساعد على حصول التهابات بمشاركة خلايا النظام العصبي المركزي.

وبحسب الخبراء فإن كبح نشاط بروتين "VCAM1" يسمح بتبطيء شيخوخة الدماغ. وهذا ما أكدته نتائج حقن دم الفئران المسنة في جماجم الفئران الشابة، حيث لم يلاحظ أي نشاط واضح للأجسام المضادة علاوة على توقف عملية الشيخوخة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما