ممارسة الجنس شتاء تشفي من نزلة البرد "الكريب"

اكتشف العلماء أن العلاقات الجنسية مهمة جدا لجسم الإنسان في فصل الشتاء.

وتشير صحيفة Times Now الهندية إلى أن علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية توصلوا بعد دراستهم للعلاقات الجنسية، إلى استنتاج يؤكد بأن هذه العلاقة تساعد في إنتاج الأجسام المضادة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في علاج الأمراض. وحسب قولهم على الإنسان عندما يشعر بإصابته بالبرد أن يمارس العلاقة الجنسية فورا ، حيث خلالها يزداد إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 30 بالمئة. إضافة لهذا تساعد هذه العملية في إنتاج بروتين الكولاجين (البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة، ويشكل نسبة كبيرة تصل إلى 25% من مجمل البروتينات في الثدييات وبعض الأحياء الأخرى.) الذي يعيد نضارة الجلد ويجدد الشباب.

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كما أن العلاقة الجنسية تقوي القلب وتخفض خطر سرطان الثدي والبروستات. هذه الفوائد مهمة جدا للمحافظة على الصحة خاصة في موسم البرد، حيث يلاحظ نقص نسبة الفيتامينات في الجسم.

ويذكر أنه بموجب القانون الذي وافق عليه البرلمان السويدي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يجب على الرجل الحصول على موافقة الزوجة عند ممارسة العلاقة الجنسية.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما