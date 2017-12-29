التشنجات العضلية الثلاثة الأكثر شيوعا

يعلم معظمنا أن الوخزة التي يسببها تشنج العضلات ستزول بعد وقت قصير، لكن الكثيرين يجهلون الأسباب الكامنة وراء تقلص العضلات.

تتنوع أسباب التشنجات العضلية، وترتبط في معظم الأحيان بأمراض الشيخوخة وباركنسون أو ممارسة التمارين الرياضية، أو استخدام أدوية الكوليسترول أو أدوية ضغط الدم، بالإضافة إلى الجفاف وأمراض الكبد، فضلا عن إدمان الكحول.

وجميع هذه الأسباب يمكن أن ينتج عنها تقلص وتشنج في العضلات في أجزاء مختلفة من الجسم، والتي تكون مؤلمة لكنها في كثير من الأحيان غير مؤذية. ومن أهم هذه التشنجات التي تنتشر أكثر من غيرها:

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- تشنجات الساق:

في نهاية مباريات كرة القدم، غالبا ما نرى عددا من اللاعبين يتمددون على العشب مع رفع ساق في الهواء، ويرجع ذلك تشنجات في الربلة، وهي العضلة الخلفية الموجودة في الساق، أو في أوتار الركبة.

ويمكن لتمارين التمدد خاصة لعضلات الساق، أن تساعد في منع هذه التشنجات، وعلى الرغم من أن الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لن تساعد بشكل فوري على التخلص من التشنجات، باعتبار أنها تستغرق وقتا طويلا للعمل، إلا أنها يمكن أن تحول دون حدوث ذلك مجددا.

- تشنجات الحيض:

يعرف هذا النوع من التشنجات بعسر الطمث، ويعرف أيضا بآلام الدورة، وهو ألم دوري يحدث أسفل البطن وبدايته من وقت ابتداء الدورة الطمثية أو قبلها مباشرة وينتهي بعد توقف الطمث

وبالنسبة للبعض، يمكن أن تتطور هذه التشنجات إلى ما يشبه الانكماش فيما يشعر الآخرون بآلام ثابتة، وقد وجدت بعض الدراسات التي نشرت في العام 2016، أن فترة الطمث يمكن أن تسبب آلاما شديدة تشبه النوبات القلبية، على الرغم من أن الأطباء يعتقدون بأن أدوية الإيبوبروفين كافية لمكافحة هذه الآلام.

- تقلصات المعدة:

يتحدث البعض عن وجود تقلصات في المعدة، ولكن هذا المصطلح لا يحدد اضطراباتها بدقة، ولذلك يمكن أن تعود تقلصات العضلات في المعدة أو آلام البطن إلى مجموعة واسعة من المسببات غير الخطيرة والجدية في الوقت ذاته.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني