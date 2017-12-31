حالة الأظافر ودلالاتها الصحية

تعكس الأظافر الحالة الصحية للإنسان من خلال عدة إشارات وعلامات تظهر على تكوينها ولونها وشكلها.

وتساعد الحالة العامة للأظافر على تنبيه الإنسان للمشاكل الصحية التي يعاني منها، فعلى سبيل المثال يدل ظهور الأخاديد في الأظافر على بداية لمرض الروماتيزم أو التهاب الجيوب الأنفية أو أمراض الأسنان.

ويدل التجوف في الأظافر على مشاكل في عمل الكبد والجهاز الهضمي والكلى أو نقص الزنك في الجسم. ويحصل هذا غالبا لدى النباتيين الذين لا يحتوي طعامهم على منتجات البروتين الحيواني.

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وتشير الخدوش والتجعدات في الأظافر إلى ظهور مرض الصدفية في حالاته المختلفة. أما عند اكتساب الأظافر شكل عدسات النظارات البلورية، فيعد ذلك مؤشرا أوليا لأمراض الرئة والتهاب الشعب التنفسية أو الأورام الخبيثة. وتقعر الأظافر وأخذها لشكل الملعقة يدل على نقص في مادة الحديد في الجسم.

كما يلعب لون الأظافر دورا هاما أيضا في الإشارة إلى الأمراض المختلفة، فإذا كان لونها أحمر علينا فحص القلب، أما اللون الأزرق فهو إشارة لمشاكل في الدورة الدموية، فيما يدل اللون الأصفر على خلل في عمل في الكبد.

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أما تدرن الأظافر واصفرار لونها فيشير إلى الإصابة بـ "الفطريات" أو مرض السكري. ويدل تباطؤ نموها على مرض النقرس.

لذلك ينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متنوع بتناول وجبات معتدلة من الطعام، تضم جميع أصناف الفيتامين فللحصول على فيتامينات (دي وبي) يجب تناول منتجات الحليب من الألبان والأجبان وأيضا الأسماك. أما فيتامين (سي) فيساعد على امتصاص أفضل للحديد اللازم للجسم وذلك بتناول الملفوف الأبيض والجرجير والبصل والبيض.

المصدر: ميدبولس رو

خالد ظليطو