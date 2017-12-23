عشبة تحمي من السكتة الدماغية!

اكتشف العلماء فوائد عشبة تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية وتساعد على الخروج من حالات الاكتئاب.

ونشرت صحيفة "Daily Mail" أن باحثين من جامعة كينغستون البريطانية اكتشفوا الأثر الطبي الآخر للعقار المنتج من بذور نبتة (الجنكة بيلوبا) المعالج للصداع، حيث يساعد أيضا على التخفيف من الاكتئاب ويمنع موت خلايا الدماغ ويحسن تدفق الدم.

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وتساعد بذور هذه النبتة إذا أخذت مع الأسبرين (المميع للدم) على تحسين التركيز وردود الفعل والمهارات اللغوية (النطقية) خلال 12 أسبوعا فقط بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويعد هذا الدواء المعبأ في كبسولات تقليدية من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفات طبية خاصة لصرفها في الصيدلات، خاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

كما أثبتت دراسات باحثين من جامعة ناجينغ الصينية وأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية، تحسن المهارات الحركية والذهنية والمعرفية عند إعطاء 450 ميلليغراما من هذا العقار مع 100 ميليغرام أسبرين بعد 12 و30 و90 و180 يوما، لـ 330 مريضا أصيبوا بـالسكتة الدماغية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو