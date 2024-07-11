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    الصحة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:52 GMT

    رومانيا تسجل 503 إصابات جديدة بالحصبة خلال أسبوع

    أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في رومانيا عن تسجيل 503 إصابات جديدة بالحصبة في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وعن وفاة شخص بسبب المرض.

    رومانيا تسجل 503 إصابات جديدة بالحصبة خلال أسبوع
    Globallookpress

    وجاء في بيان صدر عن المعهد:" في الفترة ما بين 1 يناير 2023 وحتى 7 يوليو 2024، تم تسجيل 20538 حالة إصابة بالحصبة في البلاد، و21 حالة وفاة. وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل 503 حالات جديدة، ووفاة شخص واحد".

    ونوه الخبراء في المعهد إلى أن طفلا يبلغ من العمر سبعة أشهر توفي بسبب المرض، ولم يكن قد حصل على اللقاح، إذ يتم تطعيم الأطفال ضد المرض المذكور من عمر تسعة أشهر.

    ويشار إلى أن معظم حالات الإصابة بالحصبة تم تشخيصها في مقاطعتي براشوف وموريس الرومانيتين، وكذلك في العاصمة بوخارست، كما تم اكتشاف إصابات بالمرض في جميع مقاطعات رومانيا.

    وكانت وزارة الصحة الرومانية قد أعلنت عن انتشار وباء الحصبة في البلاد في 5 ديسمبر الماضي، وأشارت إلى أن السبب في انتشار الجائحة هو انخفاض معدلات التطعيم.

    والحصبة هو مرض فيروسي حاد يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويتسبب بمضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، ومن بين أعراضه الحمى وسيلان الأنف والسعال الجاف والتهاب العينين، كما يتسبب بظهور طفح جلدي تكون بقعه متصلة مع بعضها غالبا، ويمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس للآخرين خلال ثمانية أيام تقريبا، تبدأ العدوى قبل أربعة أيام من ظهور الطفح الجلدي وتنتهي بعد أربعة أيام من ظهوره.

    المصدر: نوفوستي

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