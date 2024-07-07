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    الصحة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 11:04 GMT

    نوع خضار شائع يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

    اكتشف علماء جامعة سامفورد الأمريكية أن تناول الجزر ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من مستوى الكاروتينويد في الجلد. وهذه المادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

    نوع خضار شائع يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب
    Lew Robertson / Gettyimages.ru



    ويشير موقع Health News، إلى أن 60 شابا شاركوا في هذه الدراسة قسمهم الباحثون إلى أربع مجموعات. تناول أفراد المجموعة الأولى (المجموعة الضابطة) لمدة أربعة أسابيع شرائح تفاح من نوع التفاح الأخضر (green apple) و تناول أفراد المجموعة الثانية الجزر الفتي (100 غرام في الوجبة)، وتناول أفراد المجموعة الثالثة مكملا متعدد الفيتامينات يحتوي على البيتا كاروتين، وطلب الباحثون من المجموعة الرابعة تناول الجزر ومكملات الفيتامينات معا.

    نوع خضار شائع يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

    وقبل الدراسة وبعدها، قاس الباحثون مستوى الكاروتينات في جلد كل مشارك. الكاروتينات هي مغذيات نباتية تعطي اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر للعديد من الفواكه والخضروات. ويرجع ارتفاع مستوى الكاروتينات في الجسم، إلى زيادة تناول الشخص للأطعمة النباتية الملونة، ما يؤدي إلى ارتفاع الوقاية من الأكسدة، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتحسين صحة الجلد وتعزيز وظيفة منظومة المناعة.

    وأظهرت نتائج هذه التجربة أن تناول ثلاث حصص من الجزر أسبوعيا كوجبة خفيفة يساعد على زيادة كبيرة في تركيزات الكاروتينويد في الجلد. ويزيد الجمع بين الجزر والفيتامينات المتعددة من مستوى هذه المغذيات النباتية.

    ووفقا للباحثين، تضمن عادات الأكل السليمة بفعالية حصول الجسم على المواد المغذية وتعزز الصحة. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنه لتخفيض خطر الإصابة بالأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية يكفي إجراء تعديل بسيط في النظام الغذائي يتضمن إدراج الجزر والمكملات المحتوية على الكاروتينات في النظام الغذائي.

    المصدر: gazeta.ru

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