 
مباشر
عاجل
العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل نتنياهو (صور)

"قوس قزح" حمية غذائية تحمي من السرطان وأمراض القلب

الصحة

Gettyimages.ru fcafotodigital
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtb4

تشير الدكتورة آنا خاكيموفا أخصائية أمراض الباطنية والروماتيزم إلى أنه يجب أسبوعيا تناول فواكه من جميع ألوان قوس قزح، من الأحمر إلى الأرجواني.

إقرأ المزيد
دراسة: فواكه وخضروات ذات لون معين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري
دراسة: فواكه وخضروات ذات لون معين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري



وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.ru إلى أن هذه الحمية تسمى حمية "قوس قزح".

وتقول: "يعتمد جوهر هذه الحمية الغذائية على أن المنتجات المختلفة الألوان لها خصائص مفيدة مختلفة. كلما كان النظام الغذائي أكثر تنوعا، كلما زادت المواد المفيدة والضرورية المختلفة التي تفيد الجسم. ويجب تناول فاكهة أو خضار طازجة واحدة على الأقل (150-200 غرام) مع كل وجبة. أي يمكن تجديد النظام الغذائي بإضافة نوعين أو ثلاثة أنواع من الأطعمة النباتية إليه".

ووفقا لها، تحتوي الفواكه والخضروات الحمراء والوردية اللون على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، كما تحمي الجسم من أشعة الشمس وتحسن صحة القلب وتقلل من خطر بعض أنواع السرطان.

أما البرتقالية اللون والصفراء، فهي غنية ببيتا كاروتين التي تحسن صحة العيون والجلد والأغشية المخاطية ومنظومة المناعة.

وتحتوي الخضار الورقية الداكنة اللون والملفوف على اللوتين وزياكسانثين. هذه المواد تحارب الالتهابات وتحمي الجسم من سرطان الكبد والجلد والمعدة والقولون.

أما الزرقاء والأرجوانية اللون فغنية بالفينولات التي تقلل من خطر الإصابة بداء السكري والسرطان والالتهابات وأمراض القلب.

المصدر: Gazeta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا