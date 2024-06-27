"قوس قزح" حمية غذائية تحمي من السرطان وأمراض القلب

تشير الدكتورة آنا خاكيموفا أخصائية أمراض الباطنية والروماتيزم إلى أنه يجب أسبوعيا تناول فواكه من جميع ألوان قوس قزح، من الأحمر إلى الأرجواني.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.ru إلى أن هذه الحمية تسمى حمية "قوس قزح".

وتقول: "يعتمد جوهر هذه الحمية الغذائية على أن المنتجات المختلفة الألوان لها خصائص مفيدة مختلفة. كلما كان النظام الغذائي أكثر تنوعا، كلما زادت المواد المفيدة والضرورية المختلفة التي تفيد الجسم. ويجب تناول فاكهة أو خضار طازجة واحدة على الأقل (150-200 غرام) مع كل وجبة. أي يمكن تجديد النظام الغذائي بإضافة نوعين أو ثلاثة أنواع من الأطعمة النباتية إليه".

ووفقا لها، تحتوي الفواكه والخضروات الحمراء والوردية اللون على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، كما تحمي الجسم من أشعة الشمس وتحسن صحة القلب وتقلل من خطر بعض أنواع السرطان.

أما البرتقالية اللون والصفراء، فهي غنية ببيتا كاروتين التي تحسن صحة العيون والجلد والأغشية المخاطية ومنظومة المناعة.

وتحتوي الخضار الورقية الداكنة اللون والملفوف على اللوتين وزياكسانثين. هذه المواد تحارب الالتهابات وتحمي الجسم من سرطان الكبد والجلد والمعدة والقولون.

أما الزرقاء والأرجوانية اللون فغنية بالفينولات التي تقلل من خطر الإصابة بداء السكري والسرطان والالتهابات وأمراض القلب.

المصدر: Gazeta.ru