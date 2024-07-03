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    الصحة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:10 GMT

    روسيا.. تسجيل عقار جديد لعلاج سرطان البروستاتا

    أعلن المكتب الإعلامي للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية عن تسجيل عقار جديد في روسيا لعلاج سرطان البروستاتا، مكونه الأساسي كلوريد الراديوم 223.

    روسيا.. تسجيل عقار جديد لعلاج سرطان البروستاتا
    Globallookpress

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    طريقة بسيطة للوقاية من سرطان البروستاتا
    طريقة بسيطة للوقاية من سرطان البروستاتا


    ويشير بيان المكتب، إلى أن هذا الدواء يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المقاوم مع النقائل العظمية بالنويدات المشعة. وقد أثبت هذا العقار فعاليته كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من هذا المرض.

    ووفقا لبيان المكتب، أثبت الدواء نفسه كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا. مشيرا إلى أنه يتراكم انتقائيا في الأنسجة العظمية، ويؤثر على بؤر النقائل ويقلل من الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة بها.

    وتؤكد الوكالة، أن العقار الجديد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية التي أجريت في المراكز العلمية الرائدة في العالم بنجاح وأثبت فعاليته العالية.

    ويعتبر العلاج باستخدام النويدات المشعة التي تنبعث منها أشعة ألفا، قفزة نوعية في علاج عدد كبير من أمراض الأورام. والراديوم مثل الكالسيوم يتراكم في أنسجة العظام حيث تتشكل نقائل مختلف أنواع السرطان. لذلك غالبا ما يطلق عليه اسم "قاتل النقائل".

    المصدر: نوفوستي

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