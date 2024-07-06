مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 18:18 GMT

    هل يمكن استعادة صحة المفاصل؟

    كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، لماذا يعتبر حقن حمض الهيالورونيك ومواد أخرى في المفاصل عديمة الفائدة على الإطلاق.

    هل يمكن استعادة صحة المفاصل؟
    krisanapong detraphiphat / Gettyimages.ru


    ويشير مياسنيكوف، إلى أنه وفقا لجمعيات الرضوح الأوروبية والأمريكية وأطباء عديدين، ليست حقن حمض الهيالورونيك أكثر فعالية من العلاج الوهمي. وتأثيرها قصير المدى، لا يزيد عادة عن 6-8 أسابيع، ويقتصر على القضاء على الجفاف في المفصل، ولكنها لا تشفي المفصل، ويستمر المرض في التطور. وينطبق هذا أيضا على حقن الخلايا الجذعية والأنسجة الدهنية وكذلك عمليات نقل البلازما المخصبة، لأن هذه الوسائل لا يمكنها تغيير بنية المفصل ولا علاج التهاب المفاصل العظمي.

    ووفقا له، يجب أن يعلم كل شخص يعاني من آلام المفاصل أو هشاشة العظام، أن أحدا لن يساعده. لأن المرض ناجم عن نمط حياة غير صحي طويل الأمد: سوء التغذية، قلة ممارسة الرياضة، التدخين، الوزن الزائد.

    وينصح مياسنيكوف، للحفاظ على مفاصل صحية يجب اتباع نمط حياة صحي منذ الصغر، ومراقبة الوزن، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل صحيح وتجنب العادات السيئة.

    المصدر: فيستي. رو

    التعليقات

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يعلن شن هجوم بالمسيرات على مربض مدفعية إسرائيلي