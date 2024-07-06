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ويشير مياسنيكوف، إلى أنه وفقا لجمعيات الرضوح الأوروبية والأمريكية وأطباء عديدين، ليست حقن حمض الهيالورونيك أكثر فعالية من العلاج الوهمي. وتأثيرها قصير المدى، لا يزيد عادة عن 6-8 أسابيع، ويقتصر على القضاء على الجفاف في المفصل، ولكنها لا تشفي المفصل، ويستمر المرض في التطور. وينطبق هذا أيضا على حقن الخلايا الجذعية والأنسجة الدهنية وكذلك عمليات نقل البلازما المخصبة، لأن هذه الوسائل لا يمكنها تغيير بنية المفصل ولا علاج التهاب المفاصل العظمي.

ووفقا له، يجب أن يعلم كل شخص يعاني من آلام المفاصل أو هشاشة العظام، أن أحدا لن يساعده. لأن المرض ناجم عن نمط حياة غير صحي طويل الأمد: سوء التغذية، قلة ممارسة الرياضة، التدخين، الوزن الزائد.

وينصح مياسنيكوف، للحفاظ على مفاصل صحية يجب اتباع نمط حياة صحي منذ الصغر، ومراقبة الوزن، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل صحيح وتجنب العادات السيئة.

المصدر: فيستي. رو