أطعمة تسبب التهابات المفاصل

يعاني العديد من الناس من مشكلات آلام والتهابات المفاصل، وهذه الأمراض قد تكون مرتبطة بطبيعة النظام الغذائي أحيانا.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة" روسيا" قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف:"الأطعمة التي نتناولها يوميا لها تأثيرات مختلفة على الصحة بشكل عام، وتؤثر على صحة المفاصل في الجسم أيضا، يمكننا تقسيم المنتجات الغذائية إلى نوعين، نوع يسبب الالتهابات، ونوع يقلل منها".

وأضاف:"الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك البحرية ومنتجات الألبان تلعب دورا في تقليل الالتهابات في الجسم، وتحسن صحة المفاصل بشكل عام، وبالمقابل هناك أطعمة تثير الالتهابات، ومنها: الحلويات والدهون والأطعمة المقلية والمدخنة والنقانق المصنعة واللحوم الحمراء".

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وأشار الطبيب خلال البرنامج أيضا إلى أن الأطعمة الغنية بالنشويات والسكريات المركبة تسبب السمنة وتؤثر على صحة الجهاز العصبي، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المفاصل في الجسم.

ونوه الطبيب إلى أن مضغ الطعام بشكل جيّد يحسن عملية امتصاص المواد المفيدة منه، كما أن الإنزيمات الموجودة في اللعاب تسحن عملية الهضم وتقلل من التهابات المعدة والأمعاء.

المصدر: فيستي