تتشكل داخل جسم الإنسان دائما دقائق خاصة تسمى الجذور الحرة، التي تؤكسده، وتلحق الضرر بالأوعية الدموية وتحفز ظهور التجاعيد وتطور أمراض القلب وحتى السرطان.

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ولكن، وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، هناك سلاح فعال مضاد للجذور الحرة- مضادات الأكسدة.

ويشير مياسنيكوف إلى أن المسبب الأساسي للعديد من الأمراض - أمراض القلب والسرطان وأمراض المناعة الذاتية، هو الإجهاد التأكسدي، الذي سببه ارتفاع مستوى الجذور الحرة في الجسم. وهذا الارتفاع تسببه الأمراض نفسها والنظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون والدهون المتحولة وما شابه ذلك.

ووفقا له، يمكن التخلص من الإجهاد التأكسدي بمساعدة مضادات الأكسدة، التي كقاعدة عامة هي فيتامينات A، C، E، والفلافونويد، التي توجد في العديد من الأطعمة. مؤكدا أن الفيتامينات يجب أن تؤخذ في شكلها الطبيعي، وليس في شكل أقراص.

ويشير من أجل ذلك يجب تناول الخضروات والفواكه والثمار والمكسرات والأسماك والمأكولات البحرية ولحوم الدواجن ومنتجات الحبوب الكاملة والحليب، وجميعها تعد من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. كما أن الشاي والقهوة هي من مضادات الأكسدة القوية أيضا.

المصدر: فيستي. رو