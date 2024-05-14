عقار واعد لحالة قلبية شائعة "تقتل" الرياضيين بشكل مفاجئ

كشفت تجربة سريرية دولية أن عقارا تجريبيا، يسمى aficamten، سهّل ممارسة الرياضة والنشاطات اليومية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض شائع في القلب.

وتقيّم تجربة المرحلة الثالثة العشوائية، بمشاركة جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU)، العقار الذي طوّرته شركة Cytokinetics لعلاج الشكل الانسدادي لاعتلال عضلة القلب التضخمي، أو HCM.

ويعد HCM أحد الأسباب الأكثر شيوعا لوفاة الشباب والرياضيين الأصحاء المفاجئة. وغالبا ما يحدث بسبب طفرات جينية موروثة، ما يؤدي إلى زيادة سماكة عضلات القلب ويصعّب عمله.

ويسبب المرض ضيقا في التنفس، ويقلل من قدرة الشخص على ممارسة الرياضة.

وفي التجربة، أعطي حوالي نصف المشاركين العقار التجريبي، بينما تناول النصف الآخر دواء وهميا.

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وقاس الباحثون مستويات الأكسجين لدى المشاركين أثناء استخدامهم لأجهزة المشي أو الدراجات.

وتبين أن أولئك الذين تناولوا aficamten شهدوا زيادة كبيرة في الحد الأقصى لاستخدام الأكسجين (1.7 ملليلتر لكل كيلوغرام في الدقيقة أكثر من أولئك في المجموعة الضابطة).

ويمكن لزيادة امتصاص الأكسجين أن يحسّن قدرة المريض على ممارسة النشاط البدني، في حين أن انخفاض امتصاص الأكسجين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب، وبالتالي الوفاة.

وقال طبيب القلب، أحمد مصري، مدير مركز اعتلال عضلة القلب التضخمي التابع لمعهد OHSU Knight للقلب والأوعية الدموية: "من خلال توفر المزيد من الأكسجين أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يمكن للمرضى الذين يعانون من HCM المشي بسهولة أكبر، وأداء الأعمال المنزلية والقيام بالمهام اليومية الأخرى. تشير نتائج تجاربنا السريرية الأخيرة إلى أن aficamten هو علاج واعد لمرض HCM".

نشرت الدراسة في مجلة نيو إنغلاند الطبية، وقدّمت النتائج أيضا في اجتماع الجمعية الأوروبية لقصور القلب لعام 2024 في لشبونة، البرتغال.

المصدر: ميديكال إكسبريس