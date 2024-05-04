طبيبة توضح فوائد وأضرار القهوة الصباحية

يعتبر مشروب القهوة أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لمذاقه الخاص وتأثيره المنشط، ولكن هل من المفيد شرب القهوة في الصباح؟

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تقول الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه نفسي طبيعي، يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاط العقلي والجسدي. كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا".

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد عن 400 ملغم من الكافيين في اليوم (2-4 فناجين من القهوة). كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الكافيين موجود في مشروبات أخرى، مثل الشاي بنوعيه والكاكاو والمتة وغيرها.

ويجب وفقا لها، الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر. فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة. لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا، دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتقول: "يفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة. ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة. وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن. لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".

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وتشير الطبيبة، إلى أن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم، أفضل للمعدة. ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة مصدر للكوليسترول. لذلك يجب إضافة كمية قليلة منها إلى القهوة. أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"