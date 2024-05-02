عالم أحياء يكشف الخصائص المفيدة لزهور الزيزفون

كشف عالم الأحياء الدكتور رومان أوبارين الأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية فائدة زهور الزيزفون.

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ويقول العالم في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "تحتوي زهور الزيوزفون التي هي دواء شعبي قديم، على مركبات الفلافونويد وزيوت طيارة لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف والصداع وأمراض الجهاز الهضمي والكلى وأمراض أخرى. كما لها تأثير مضاد للحساسية. ولشاي زهور الزيزفون طعم ورائحة لطيفة، وله خصائص مهدئة ويخفف التوتر ويعمل كمضاد للتشنج ويحسن عملية الهضم والحالة العامة للجسم. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم زهور الزيزفون في الطبخ، لتجميل أطباق الطعام أو لإضافة نكهة خاصة إليها".

وينصح الخبير بتجفيف زهور الزيزفون بوضع طبقة رقيقة منها على الورق أو قطعة قماش في مكان دافئ وجاف لا تصله أشعة الشمس المباشرة.

ويقول: "يجب أن تجف الزهور تماما، خلال 1-2 أسبوعا. بعد ذلك يجب تخزينها في عبوات زجاجية أو بلاستيكية ذات غطاء محكم ووضعها في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس. ووفقا له، يمكن تخزين زهور الزيزفون المجففة لمدة 6 - 12 شهرا دون أن تفقد خصائصها المفيدة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"