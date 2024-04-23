هل تسبب اللقاحات أمراض المناعة الذاتية؟

يعتقد البعض أمراض المناعة الذاتية قد تظهر في الجسم بسبب اللقاحات أو بسبب عوامل أخرى، فما هي العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور هذا النوع من الأمراض؟

وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف في برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة "روسيا" التلفزيونية:"أسباب تطور أمراض المناعة الذاتية غير معروفة تماما حتى الآن، الأطباء يربطون هذه الأمراض بعدة عوامل مثل الاستعداد الوراثي والعوامل الخارجية والتي منها العدوى والإجهاد والصدمات النفسية، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة ببعض أنواع اللقاحات، لا أستطيع تأكيد أو نفي هذا الأمر".

وأضاف:" على سبيل المثال، يزعم البعض أن مرض التصلب المتعدد يتطور لاحقا لدى البعض بعد تلقي اللقاحات المضادة لسرطان عنق الرحم، والمضادة لفيروس الورم الحليمي البشري، لكن هذه الحالات فردية وقد تكون هناك أربع أو خمس حالات مسجّلة فقط، لكن هذا لا يعني اللقاحات مضرة، عندما يكون هناك استعداد وراثي لا يوجد دليل دقيق على سبب تطور مرض المناعة الذاتية، فهذا العامل قد يكون السبب الرئيسي لظهور المرض".

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وأشار الطبيب إلى أنه "لا يوجد لقاح آمن بنسبة 100%، أو فعال بنسبة 100%، هناك أعداد قليلة جدا من الناس قد تموت بسبب لقاح ما، وهذه الأعداد نسبتها واحد من كل مليون، وهنا يبرز مفهوم الأعداد عند اعتماد اللقاحات".

المصدر: فيستي