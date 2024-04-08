ارتداء هذه الملابس أثناء النوم قد يضر بصحتك

حذرت خبيرة الصحة، الدكتورة ديبورا لي، من ارتداء ملابس محددة أثناء النوم كونها ضارة بالصحة العامة.

وكشفت لي لموقع "إكسبريس" عن أبرز هذه الملابس:

الجوارب

قالت ديبورا: "إن ارتداء الجوارب أثناء النوم، قد يضر بالدورة الدموية، خاصة عندما تكون ضيقة للغاية. أفضل شيء يمكنك فعله هو ارتداء جوارب بمقاس كبير، لضمان استمرار الدورة الدموية كالمعتاد".

ويمكن أن تحمل الجوارب أيضا بكتيريا، مثل الإشريكية القولونية، وتحذر الخبيرة من أن الذهاب إلى السرير بالجوارب نفسها التي ترتديها طوال اليوم، قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

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ثياب داخلية

أوضحت لي: "ليس هناك سبب لارتداء الملابس الداخلية عند النوم".

وقالت إن هذا لا يمكن أن يكون غير مريح فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الرطوبة، ما يزيد من فرصة نمو البكتيريا والالتهابات.

بيجامة ضيقة

كشفت ديبورا أنه لى غرار حالة الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، ما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل وعدم الراحة.

وأثناء نومك، من المفترض أن ترتفع درجة حرارتك بشكل طبيعي، وقد يؤدي ارتداء ملابس النوم إلى رفع درجة حرارة جسمك.

ونصحت لي: "إذا كنت ترتدي البيجامة، فتجنب الصوف واختار شيئا من القطن بدلا من ذلك".

المصدر: إكسبريس