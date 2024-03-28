وفاة شخصين بعد تناول مكمل غذائي في اليابان

أعلنت شركة "كوباياشي للأدوية" اليابانية اليوم الخميس عن وفاة شخصين آخرين تناولا مكمّلا غذائيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "أمس الأربعاء (27 مارس 2024) وصلت إلينا إخبار من عائلة أحد الأشخاص الذين تناولوا المكمل الغذائي Beni-koji Cholesterol Help والذي توفي بسبب مرض الكلى. وفي 27 مارس أيضا علمنا عن وفاة شخص آخر كان يتناول المكمل منذ عام 2021".

وأفادت وسائل إعلام يابانية في الأسبوع الماضي بتسجيل أول حالة لوفاة شخص كان يتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة.

وتم حتى الآن الإبلاغ عن حالتي وفاة و106 حالة دخول إلى المستشفيات. وفي معظم الأحوال يدور الحديث عن الأشخاص الذين تناولوا المكمل الغذائي الذي تم إنتاجه في سبتمبر 2023.

وأمس الأربعاء أمرت سلطات مدينة أوساكا التي يقع فيها مصنع الشركة بسحب مليون مكمل غذائي يحتوي على أرز الخميرة الحمراء. وتبين أن أول تقارير عن حالات تدهور الصحة بعد تناول مكملات غذائية مخصصة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، بدأت تصل إلى الشركة في يناير 2024.

وكشف تحليل المكمل الغذائي عن وجود مكونات "لم توفرها الشركة". وفي 22 مارس الجاري أعلنت الشركة عن سحب جميع المنتجات التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء، كما طلبت من 52 شركة شريكة تزودها بالمكونات التوقف أيضا عن بيع منتجاتها.

المصدر: نوفوستي