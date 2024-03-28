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بثور تشبه الهربس مرتبطة بتلف الأمعاء الدقيقة

الصحة

بثور تشبه الهربس مرتبطة بتلف الأمعاء الدقيقة
Globallookpress 038-216.jpg/Custom Medical Stock Photo
صورة تعبيرية
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تشير الدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام، إلى أن الطفح الجلدي الشبيه بالهربس يشير إلى مرض في الأمعاء الدقيقة.



ووفقا لها، التهاب الجلد الحلئي الشكل، هو مرض جلدي التهابي، لا علاقة له بفيروس الهربس، مع أنه يسبب أيضا أعراض الهربس وظهور فقاعات صغيرة على الجلد وحكة، بل قد يكون من الأعراض غير النمطية لأمراض الأمعاء الدقيقة.

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وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "الجواف (مرض الاضطرابات الهضمية) مرض يصيب الأمعاء الدقيقة، حيث تحدث سلسلة من ردود الفعل المناعية في الجسم، استجابة لتناول الأطعمة المحتوية على الغلوتين، ما يؤدي إلى تدمير زغابات الأمعاء الدقيقة. ونتيجة لذلك، تتعطل عملية امتصاص العناصر المغذية، وتظهر لدى الشخص المصاب أعراض نموذجية لهذه الحالة المرضية - آلام في البطن، والإسهال، وفقدان الوزن".

ووفقا لها، يساعد رد الفعل المناعي، استجابة لتناول الغلوتين، على ظهور التهاب الجلد الحلئي الشكل، مماثل لما يحدث في الأمعاء، حيث يظهر على الجلد طفح تحسسي.

وتقول: "يمكن في هذه الحالة أن تساعد الأعراض المعوية الطبيب على الاشتباه في مرض الاضطرابات الهضمية، بالإضافة إلى سمات التهاب الجلد الحلئي نفسه- تناظر الطفح الجلدي على فروة الرأس والكتفين والأرداف والركبتين والمرفقين".

المصدر: Gazeta.Ru

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