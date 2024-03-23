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روسيا.. أطباء ينقذون حياة مريض توقف قلبه لساعة ونصف

الصحة

روسيا.. أطباء ينقذون حياة مريض توقف قلبه لساعة ونصف
vse42.ru
صورة أرشيفية
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أنقذ الأطباء في أحد المراكز الطبية في موسكو حياة مريض توقف قلبه لمدة ساعة ونصف نتيجة السكتة القلبية.

نقل المريض إلى المركز الرئيسي لمستشفى "فيريسايف" في حالة وفاة سريرية بسبب الاحتشاء الحاد لعضلة القلب. وبفضل المجهود الجماعي لأكثر من 20 طبيبا تم إنقاذ المريض.

وقال مصدر في إدارة الصحة في حكومة موسكو: "في المجمل بقي المريض في حالة الموت السريري لمدة ساعة ونصف".

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ولحسن الحظ، بدأت إجراءات الإنعاش في مرحلة ما قبل دخول المستشفى. وبفضل ذلك تمكن الأطباء من استعادة النشاط الميكانيكي للقلب، وتشبيع الشرايين بالأكسجين، وفي الوقت نفسه وضعوا دعامة داخل الشريان التاجي لتوسيعه.

ومكث الرجل في غضون 24 ساعة بعد العملية الجراحية في وحدة العناية المركزة، وبعد أربعة أيام من السكتة القلبية، تم نقله إلى جناح المرضى المصابين بالنوبة القلبية، حيث تماثل للشفاء وحالته مستقرة.

المصدر: نوفوستي

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