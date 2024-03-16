إكسيوس: الولايات المتحدة غير مستعدة لمواجهة جائحة فيروسية جديدة محتملة

أشار موقع إكسيوس إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة جائحة فيروسية محتملة، على الرغم من كل التقدم العلمي الذي حققته.

وبرأي الموقع أن سبب ذلك يرجع إلى "تسييس الرعاية الصحية، ونقص الكوادر الطبية، والعداء المتزايد للعلم من قبل الناس العاديين.

يقول الخبراء أن مواجهة العالم لوباء جديد أمر حتمي ولكن السؤال هو متى سيظهر. ويؤكد الموقع، أن كوفيد-19 " سيبدو بسيطا على خلفية الوباء الجديد.

ووفقا لموقع أكسيوس، قوضت التدابير غير المدروسة التي اتخذتها السلطات الأمريكية خلال جائحة فيروس كورونا، الثقة في الصحة العامة وأبطأت جهود الاستعداد لمرض فيروسي محتمل سينتشر على نطاق أوسع.

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مع ذلك، يقول المقال إن الكوادر الطبية العاملة في البلاد "متعبة ومنهكة". بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة من المعارضين لتطعيم الجماهير يمكن أن يقوض أداة رئيسية لاحتواء الوباء المقبل".

وتشير البوابة، إلى أن الخبراء يخشون أيضا من أن السلطات الأمريكية لم تدرس بعد بشكل كامل أسباب فشل مواجهتها لوباء كوفيد-19، وكيفية منع حدوث ذلك في المرة القادمة..

المصدر: تاس