الأسباب الرئيسية للعجز الجنسي

يشير الدكتور باتور غونشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة، إلى أن المشكلات النفسية سبب شائع للعجز الجنسي.

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ووفقا له، العجز الجنسي أو ضعف الانتصاب، هو حالة يكون فيها الرجل غير قادر على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب الكافي لممارسة العلاقة الحميمة. وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تقدم الرجل في العمر وقلة إنتاج هرمون التستوستيرون.

ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يلحق ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين (ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين) وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى الضرر بالشرايين وتضيق الأوعية الدموية في الأعضاء التناسلية، ما يجعل من الصعب تحقيق الانتصاب".

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ العجز الجنسي لدى المصابين بداء السكري. لأن اختلال مستوى السكر في الدم، يمكن أن يلحق الضرر بالأعصاب والأوعية الدموية اللازمة للانتصاب.

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ويقول: "هناك سبب آخر شائع إلى حد ما هو المشكلات النفسية، بما فيها التوتر والاكتئاب والقلق. فقد ثبت أنها تؤثر على الوظيفة الجنسية وتؤدي إلى مشكلات في الانتصاب". مشيرا إلى أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض أخرى قد يكون لها آثار جانبية مرتبطة بتدهور وظيفة الانتصاب.

وبالإضافة إلى ذلك، تقلل العادات السيئة، مثل التدخين وتناول المشروبات الكحولية وقلة النشاط البدني من تدفق الدم إلى أعضاء الحوض ما يؤثر سلبا في عملية الانتصاب.

ويقول: "من المهم أن نعلم أن لكل رجل خصوصيته، لذلك قد تختلف أسباب العجز الجنسي. فإذا كان الرجل يعاني من مشكلات في الانتصاب، فمن الأفضل له استشارة طبيب مختص بأمراض المسالك البولية أو أخصائي الجنس لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب".

المصدر: Gazeta.Ru