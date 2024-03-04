أغذية تساعد على تجديد الخلايا

تحدثت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية عن بعض المواد الغذائية التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة والحالة الصحية بصورة عامة، وخاصة في الربيع.

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وتشير إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية يعاني ثلث الناس في الربيع من تفاقم الأمراض المزمنة بسبب نقص الفيتامينات والمعادن بعد فصل الشتاء. ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض المواد الغذائية على حل هذه المشكلة. ومنها:

- مخلل الملفوف، يعتبر مخلل الملفوف مصدرا ممتازا للبروبيوتيك، التي تساعد على تقوية البكتيريا الدقيقة الصحية في الأمعاء والحفاظ عليها. واتضح أن الملفوف يحتوي على 12 نوعا من الكائنات الدقيقة التي تمنع تكاثر البكتيريا "السيئة" وتدعم صحة الجسم بصورة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة بما فيها فيتامين С الضروري للحفاظ على الصحة.

وتنصح الخبيرة بتناول مخلل الملفوف بانتظام 2-3 مرات في الأسبوع، مع العلم أن تناول 150 غراما من الملفوف يوميا تزود الجسم بالعناصر المغذية اللازمة للحفاظ على المناعة.

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- كبد سمك القد، يعتبر كبد سمك القد أهم مصدر لفيتامين D، الذي يلعب دورا مهما في دعم صحة العظام ومنظومة المناعة والصحة النفسية. ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الاكتئاب.

وبالإضافة إلى ذلك كبد سمك القد غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على تخفيف الالتهابات وتدعم صحة الدماغ وتقي من الأمراض التنكسية العصبية. لذلك يجلب تناول كبد سمك القد باعتدال فائدة كبيرة لصحة الجسم.

- الأنثوسيانين، تعطي صبغة الأنثوسيانين اللون الأرجواني الزاهي، والكرزي، والخمري، إلى عدد من الأطعمة النباتية. والأنثوسيانين هي مضادات أكسدة قوية، تعزز تجديد الخلايا بشكل عام وتساهم في الحفاظ على الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك تساعد هذه الصبغة في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وتمنع حدوث تصلب الشرايين. لأنها تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم وتحسين الدورة الدموية، ما يؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية. كما تساعد في الوقاية من أمراض مختلفة بما فيها مشكلات الرؤية والأمراض التنكسية العصبية وحتى بعض أنواع السرطان. ويساعد التناول المنتظم للأطعمة المحتوية على الأنثوسيانين على تقوية منظومة المناعة وتحسين الصحة.

ومصادر الأنثوسيانين هي منتجات مثل الرمان والكرز والبرقوق والباذنجان وغيرها.

المصدر: فيستي. رو