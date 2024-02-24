ما سبب حدوث "الفواق" ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

يصاب معظمنا بالفواق ( الحازوقة) من وقت لآخر، وعلى الرغم من أنها حالة مزعجة ومحرجة للبعض، إلا أنها عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في وقت قصير.

ومع ذلك، يمكن أن تستمر حالة الفواق، أو الحازوقة العنيدة لمدة دقائق أو حتى ما يصل إلى ساعة، وهو ما قد يشير أحيانا إلى وجود حالة أكثر خطورة.

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وغالبا لا يوجد سبب واضح وراء التشنجات الصغيرة المزعجة، ويمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي أو شرب الكثير من الكحول.

والحازوقة هي انقباض لا إرادي وسريع لعضلة الحجاب الحاجز والعضلات الموجودة بين الأضلاع التي تعمل على توسيع الرئتين للتنفس، يليها مباشرة إغلاق لسان المزمار (الفتحة الموجودة بين الأحبال الصوتية).

ويقول الدكتور مارك لوفمان، وهو طبيب معتمد من مجلس إدارة كوك كاونتي هيلث في شيكاغو بإلينوي، إن هذا الغضروف (لسان المزمار) هو الذي يغلق مجرى الهواء بعد البلع.

موضحا أن إغلاق المزمار هو ما يسبب صوت الحازوقة.

ومعظم نوبات الحازوقة قصيرة الأمد ولا تدعو للقلق، لكن لوفمان يقول إن "النوبات الأطول ترتبط بمجموعة واسعة من الحالات، تتراوح من الحميدة إلى الخطيرة، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نجد أبدا سببا لنوبات الحازوقة المستمرة".

وأشار إلى أن بعض الناس لديهم قابلية أكبر للتأثر من غيرهم. مضيفا: "إن الحازوقة الروتينية هي الأكثر شيوعا بين الرجال الأكبر سنا والأطول قامة. وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك: ربما يؤثر طول الجسم على الأنسجة العصبية والعضلية المختلفة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين".

وقالت ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة في "وان ميديكال" في فينيكس بأريزونا، إنه على الرغم من وجود علاجات منزلية للحازوقة، إلا أن هناك أدلة متغيرة حول ما هو فعال أكثر.

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وتابعت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا الانعكاس. وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل".

وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية، أشار لوفمان إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد للعديد من الطرق. واقترح أن تتمثل إحدى الاستراتيجيات في حبس أنفاسك لمدة خمس إلى 10 ثوان.

وهناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة "مناورة فالسالفا"، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء عملية الزفير، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

كما اقترح لوفمان شرب أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب لسانك.

وقال: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة ستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالا في النهاية". والتكتيك القديم المتمثل في "إخافة شخص ما" لإيقافها، قال لوفمان إن هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح.

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وأضاف لوفمان أن الخيارات الغذائية يمكن أن تلعب أيضا دورا في السيطرة على الحازوقة، وخاصة الإفراط في تناول الطعام.

متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟

قال لوفمان إنه ينصح بالتماس العناية الطبية إذا استمرت الحازوقة لساعات في كل مرة، أو كانت متكررة، لأن النوبات المستمرة ترتبط ببعض الحالات الصحية المزمنة والخطيرة في بعض الأحيان.

ويمكن أن يشمل ذلك الاضطرابات العصبية المركزية، والسكري، وأمراض الكلى، ومشاكل المريء، وفقا لمؤسسة "مايو كلينك".

المصدر: نيويورك بوست