بعض النصائح لأصحاب "دماغ الفشار"

قال علماء النفس إنه إذا كنت تشعر بالإرهاق بسبب وتيرة الوسائط الرقمية المتواصلة وتجد نفسك تكافح من أجل التركيز على مهمة أو فكرة واحدة، فقد يكون لديك "دماغ الفشار".

وأوضح عالم النفس السريري الدكتور دانيال غليزر: "يشير دماغ الفشار إلى ميل انتباهنا وتركيزنا إلى القفز بسرعة من شيء إلى آخر، مثل فرقعة حبات الذرة".

إقرأ المزيد

ولا يعد مصطلح "دماغ الفشار" جديدا إلى حد ما، حيث صاغه في عام 2011 الباحث ديفيد ليفي من جامعة واشنطن.

ويقول خبراء الصحة العقلية إنه من الضروري مكافحة هذه الظاهرة بالنظر إلى أن حياتنا أصبحت أكثر رقمية، وقد وجدت إحدى الدراسات أن 62.3% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ متوسط الاستخدام اليومي في الشهر الماضي ساعتين و23 دقيقة.

وقالت عالمة النفس دانييل هيغ لـ Glamour UK الأسبوع الماضي إن التمرير والتصفح بشكل مفرط عبر المشاركات والتنبيهات والتدوينات والإعلانات الجديدة يؤدي إلى إطلاق كمية صغيرة من الدوبامين الذي يكافئ الدماغ ويغذي هذه الدورة.

وأوضحت هيغ أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي التبديل السريع بين المهام بشكل مستمر إلى الشعور بالقلق العقلي أو "القفز" في الدماغ أثناء نضاله للحفاظ على التركيز على أي مهمة واحدة لفترة طويلة.

ويمكن أن تصبح الأنشطة التي تتطلب تركيزا مستمرا مثل القراءة أو مشاريع العمل أو المحادثات الشخصية أكثر صعوبة.

وتوصلت الأبحاث التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في إيرفين إلى أن متوسط فترة الانتباه على أي شاشة قبل التحول إلى شيء آخر انخفض من 2.5 دقيقة في عام 2004 إلى 75 ثانية في عام 2012 إلى 47 ثانية في الوقت الحاضر.

وأكد غليزر أن التحفيز الرقمي المستمر يؤثر على أداء الدماغ.

إقرأ المزيد

وتشير الأبحاث إلى أن المسارات العصبية في الدماغ "يتم إعادة توجيهها أو تكييفها لاستيعاب متطلبات المهام المتعددة والمعالجة السريعة للمعلومات"، كما تقول هيغ، الأمر الذي قد يأتي على حساب القدرة على "التفاعل بعمق والانخراط بشكل مدروس مع المحتوى، ما قد يؤثر على التعلم، والذاكرة والتنظيم العاطفي مع مرور الوقت".

وتحذر من أن "دماغ الفشار" يمكن أن يؤثر سلبا على التفاعلات الاجتماعية والصبر والرفاهية العاطفية والإنتاجية مع زيادة القلق واحتمال الإرهاق.

وقدم كل من هيغ وغليزر مجموعة من الاقتراحات لإدارة "دماغ الفشار":

- قم بالحد من استخدام التكنولوجيا في أوقات معينة واخضع لعمليات التخلص من السموم الرقمية للسماح للدماغ بالراحة وإعادة الشحن.

- شارك في الأنشطة الخالية من الشاشة، مثل التأمل والاستمتاع بالطبيعة وممارسة الرياضة والقراءة والإبداع الفني.

- تأكد من التوقف مؤقتا للتركيز على مهمة واحدة لتدريب عقلك على عدم القيام بمهام متعددة طوال الوقت.

- احذف التطبيقات بشكل دوري لمحاولة استعادة السيطرة على استخدام الوسائط الاجتماعية.

المصدر: نيويورك بوست