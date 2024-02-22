روسيا.. تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة لتشخيص أمراض العين

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" أن الخبراء في روسيا طوروا برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض العين والعيوب البصرية.

وقال خبراء من جامعة الدون التقنية الروسية للصحيفة:"المطورون الروس قاموا بتدريب الذكاء الاصطناعي على كيفية التعرف على العيوب البصرية، والآن يمكن لهذه التقنيات تحديد العديد من الأمراض مثل مرض عتامة العين، والزرق، وقصر النظر، والضمور البقعي المرتبط بالعمر".

ومن جهته قال ميخائيل شوردوك، أحد مطوري البرمجيات الجديدة:"التقنية تعمل على النحو التالي: يقوم الطبيب بتحميل صورة التقطها لقعر العين في الحاسب، وبعدها تقوم برمجيات الذكاء الاصطناعي بمعاينتها وتحليلها في غضون ثانيتين أوثلاث، ومن ثم تعطينا التشخيص الأولي. البرمجيات طورت للحواسب التي تعمل بأنظمة Windows، ولا تتوفر منها نسخ للحواسب التي تعمل بأنظمة Linux وmacOS حاليا".

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وأشار القائمون على المشروع إلى أن البرمجيات تم تطويرها بالاعتماد على بنية VGG-19 المعيارية، وهي قادرة حاليا على التعرف على الصور بدقة تصل إلى 95%.

ويسعى المطورون لتحسين عمل البرمجيات المذكورة وتطويرها لتكون قادرة على التعرف على أمراض أكثر، وتتمكن من تخزين الصور التي تقوم بتشخيصها.

المصدر: إزفيستيا