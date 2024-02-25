روسيا.. نظام اختبار جديد لاكتشاف الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن أن الأطباء الروس سيتمكنون من اكتشاف أكثر من 2500 مرض وراثي عند الأطفال حديثي الولادة باستخدام نظام اختبار جديد تم تطويره وتسجيله في روسيا.

في جلسة استراتيجية حول تنفيذ مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا قال ميشوستن:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير الأدوية المعتمدة على التقنيات الخلوية، وتم تطوير وتسجيل نظام اختبار طبي جديد للأطفال حديثي الولادة، له القدرة على تحديد حوالي 2.5 ألف مرض وراثي في ​​الأيام الأولى من حياة الطفل، وهذا يساعد على تقديم المساعدة للأطفال في الوقت المناسب".

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وأضاف:"يتم الانتهاء أيضا من الاختبارات السريرية التي تجرى على الأنسجة لعلاج أمراض المفاصل والكسور لمجموعة واسعة من المرضى. وفي السنوات القليلة الماضية تم افتتاح تسعة مختبرات متنقلة جديدة في الاتحاد الروسي، وتم تطوير حوالي 40 نظام اختبار للتشخيص السريع، وأعيد تجهيز أكثر من 700 منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك جرت في السنوات الأخيرة توسيع شبكة مراكز دراسة الأمراض الخطيرة في البلاد".

المصدر: نوفوستي