أفادت صحيفة Yle الفنلندية بأن فنلندا تعاني من وباء الفيروس المخلوي التنفسي (RS) الذي يصيب الأطفال والرضع بشكل رئيسي.

وبحسب الصحيفة، فإن الوباء مستمر منذ عدة أسابيع، وقد شمل بشكل خاص المنطقة الوسطى من البلاد.

وأوضحت رئيسة القسم في مستشفى "نوفا" إيفا آلتونين، أن الفيروس انتشر في جميع أنحاء فنلندا. ووفقا لها، فإن انتشاره بلغ ذروته في يناير الماضي عندما تم إدخال الأطفال الصغار إلى غرف العناية المركزة أسبوعيا. وفي الوقت الحالي يتم علاج معظمهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

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وأشارت آلتونين إلى أنه كان هناك عام 2023 عدد أقل من الإصابات بهذا المرض. وتعزو الطبيبة ذلك إلى أن الفيروس أصبح مع مرور الوقت أكثر عدوانية. وأوضحت أن المرضى غالبا ما يتعافون، لكن بعضهم يحتاج إلى البقاء في المستشفى لأكثر من أسبوع.

يسبب فيروس التصلب العصبي المتعدد التهاب القصبات الهوائية وأنسجة الرئة عند الأطفال. ومن بين الأعراض الرئيسية لهذا المرض يذكر الأطباء انسداد الأنف وصعوبة التنفس والسعال ومشاكل في تناول الطعام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا