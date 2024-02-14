لأول مرة في العالم.. شفاء طفل من سرطان دماغي قاتل!

كشف باحثون أن صبيا بلجيكيا يدعى لوكاس شفي تماما من سرطان الورم الدبقي في جذع الدماغ (DIPG)، الذي أصيب به في السادسة من عمره، ليصبح أول طفل في العالم يشفى من ورم دماغي نادر.

وكان لوكاس (13 عاما) من أوائل المرضى الذين انضموا إلى تجربة BIOMEDE التي تختبر أدوية جديدة محتملة لـ DIPG.

ومنذ البداية، استجاب لوكاس بقوة لعقار السرطان everolimus، الذي وصف له بشكل عشوائي.

وقال الطبيب الفرنسي جاك غريل، رئيس برنامج أورام الدماغ في مركز Gustave Roussy للسرطان في باريس: "تغلب لوكاس على كل الصعاب للبقاء على قيد الحياة. خلال سلسلة من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، شاهدت اختفاء الورم تماما".

لكن الطبيب لم يجرؤ على إيقاف العلاج، على الأقل حتى عام ونصف مضت، عندما كشف لوكاس أنه لم يعد يتناول الأدوية على أي حال. وقال غريل: "لا أعرف أي حالة أخرى مثله في العالم".

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وقد نجا سبعة أطفال آخرين في التجربة بعد سنوات من تشخيصهم، لكن ورم لوكاس اختفى تماما في حالة هي الأولى من نوعها.

وقال غريل إن سبب استجابة هؤلاء الأطفال للأدوية، بينما لم يفعل الآخرون، يرجع على الأرجح إلى "الخصائص البيولوجية" لأورامهم الفردية. وكان لورم لوكاس طفرة نادرة للغاية نعتقد أنها جعلت خلاياه أكثر حساسية للدواء.

والآن، يسعى الباحثون بمعرفة سبب تعافي لوكاس بالضبط، وكيف يمكن لحالته أن تساعد الأطفال الآخرين مثله في المستقبل.

ويخطط الفريق لإعادة إنتاج الطفرات الجينية لدى لوكاس في الأعضاء العضوية لمعرفة ما إذا كان من الممكن بعد ذلك قتل الورم بالفعالية نفسها.

وقال ديفيد زيغلر، طبيب أورام الأطفال في مستشفى سيدني للأطفال في أستراليا، إن مشهد DIPG قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن الإنجازات في المختبر وزيادة التمويل والتجارب مثل BIOMEDE "جعلتني مقتنعا بأننا سنكتشف قريبا أننا قادرون على علاج بعض المرضى".

المصدر: ساينس ألرت