فاكهة لذيذة "تحسّن" مزاجك في أربعة أيام فقط

كشفت دراسة جديدة أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يحسّن مزاجك ويعزز حيويتك خلال أربعة أيام فقط.

وتحتوي فاكهة الكيوي الخضراء على نسبة عالية من فيتامين "سي"، والذي يُعرف بأهميته لصحة الإنسان.

وأجرى فريق البحث، من جامعة Otago نيوزيلندا، تحليلا غذائيا لمدة ثمانية أسابيع شمل 155 شخصا بالغا يعانون من انخفاض فيتامين "سي".

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وتناول المشاركون إما مكملات فيتامين "سي"، أو الدواء الوهمي، أو ثمرتين من فاكهة الكيوي يوميا، ثم أبلغوا عن حيويتهم ومزاجهم وجودة نومهم ونشاطهم البدني عبر استطلاعات الهاتف الذكي.

وأظهرت النتائج أن فاكهة الكيوي حسّنت الحيوية والمزاج خلال أربعة أيام، وتصل التأثيرات الإيجابية إلى ذروتها خلال 14-16 يوما.

ومن ناحية أخرى، أدت مكملات فيتامين "سي" إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الثاني عشر.

وقال بن فليتشر، المعد الرئيسي للدراسة: "هذا يساعدنا على كشف أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير سريع نسبيا على ما نشعر به وعلى المزاج العام".

نشرت الدراسة في المجلة البريطانية للتغذية.

المصدر: ديلي ميل