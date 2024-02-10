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"أفضل فاكهة" لفقدان الوزن!

الصحة

Gettyimages.ru JGI/Jamie Grill
صورة تعبيرية
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كشف أحد الأطباء عن مادة غذائية شائعة يمكن أن تساعد على تحقيق هدفك في إنقاص الوزن.

وقال الدكتور نيل بارنارد، الرئيس المؤسس لـ Physicians Committee for Responsible Medicine، إن تناول التوت الأزرق سيخلصك من بعض الوزن الزائد، وينبغي إضافته إلى نظامك الغذائي لتحقيق الأهداف المرجوة.

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وفي حديثه مع ستيفن بارتليت في حلقة حديثة من The Diary Of A CEO، أوضح الطبيب أن فاكهة التوت غنية بالألياف، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.

وفي حين أن التوت منخفض جدا في السعرات الحرارية، فإن تأثيره على فقدان الوزن يرجع أيضا إلى محتواه من الأصباغ النباتية المعروفة باسم الأنثوسيانين.

وأوضح بارنارد أن مادة الأنثوسيانين قد تؤثر على شهيتك والأيض لديك، ما يساعد على حرق الدهون.

وأشارت دراسة أجراها مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة ميشيغان، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفاكهة التوت يمكن أن يقلل من الدهون الحشوية الكامنة بالقرب من بعض الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والأمعاء.

المصدر: إكسبريس

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