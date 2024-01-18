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أطعمة تقلل من خطر إصابة كبار السن بالكسور

الصحة

أطعمة تقلل من خطر إصابة كبار السن بالكسور
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تعتبر هشاشة العظام ونقص الكالسيوم السبب الشائع لإصابة كبار السن بالكسور، لذلك للوقاية من الكسور عليهم تناول أطعمة تعوض نقص الكالسيوم لديهم.

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وتشير الدكتورة إيرينا كورشونوفا أخصائية الروماتيزم في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه في حالة هشاشة العظام تصبح العظام ضعيفة ورقيقة بسبب انخفاض كثافة المعادن فيها، لذلك حتى ضربة بسيطة يمكن أن تؤدي إلى الكسر. وتحدث الكسور عادة في عنق الفخذ والكعبرة والفقرات في كثير من الأحيان، ما قد يؤدي إلى الإعاقة.

وتقول: "يحتاج كبار السن دائما إلى الكالسيوم. ويمكن تعويض نقصه في معظم الحالات باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من الحليب ومنتجات الألبان، لأن ما يصل إلى 60 بالمئة من إجمالي الكالسيوم المستهلك توفره هذه المواد للجسم".

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ووفقا لها، يمكن الحصول على الكالسيوم من الخضروات مثل البروكلي، وأنواع مختلفة من الخس، والخضروات الورقية، والمكسرات، والبذور، والبقوليات. ولكن عمليا لا يمتص الجسم الكالسيوم من دون فيتامين D. لذلك، إذا كان هناك نقص في هذا الفيتامين، حتى عند تناول أطعمة غنية بالكالسيوم قد يعاني الجسم من نقص الكالسيوم.

وتقول: "يوجد فيتامين D في الأسماك الدهنية (السلمون والرنجة) وصفار البيض. كما يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والفاصولياء والمكسرات".

وتنصح الطبيبة كبار السن بممارسة التمارين الرياضية والمشي في الهواء الطلاق لتقوية العظام والعضلات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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