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مواد غذائية لدعم متانة العظام والمفاصل

الصحة

مواد غذائية لدعم متانة العظام والمفاصل
Globallookpress Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا خبيرة التغذية الروسية أن من الضروري تناول منتجات محتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم من أجل تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.



ووفقا لها، يمكن الحصول على الكالسيوم والمغنيسيوم من الخضروات الورقية الطازجة: البقدونس والريحان والجرجير. كما أن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وكذلك بيض الدجاج والجبن.

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مواد غذائية غنية بالكالسيوم
مواد غذائية غنية بالكالسيوم

وتنصح الخبيرة بإضافة الاسماك المحتوية على فيتامين D3 إلى النظام الغذائي، لأنه ينظم عملية التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم ويحافظ على متانة نسيج العظام.

وتضيف من الضروري ممارسة كبار السن النشاط البدني.

وتقول: "يجب على الإنسان أن يحافظ بالضرورة على النشاط البدني. لأنه فقط بفضل عمل العضلات تصبح العظام متينة. فإذا لم تعمل العضلات يمكن أن تبدأ لدى الشخص هشاشة العظام حتى في حالة التزامه بنظام غذائي صحي يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم".

ومرض هشاشة العظام يصيب الأنسجة الضامة، وغالبا ما يتأثر العمود الفقري وعظام الأطراف العليا والسفلى. وتؤدي الإصابة بهذا المرض إلى فقدان العظام لمتانتها، ما يزيد من خطر حدوث الكسور وتكررها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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