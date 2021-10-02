مواد غذائية غنية بالكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة الهيكل العظمي. ولكن مع التقدم بالعمر تقل كميته في الجسم. لذلك يجب تعويض النقص الحاصل بتناول مواد غذائية تحتوي على نسبة عالية منه.





وتشير الدكتورة يلينا بايكوفا، خبيرة التغذية الروسية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه للحفاظ على صحة العظام يجب أن تحتوي الأطعمة على عنصري الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين D.

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وتقول، "يوجد الكالسيوم سهل الامتصاص الذي ينتقل مباشرة من المعدة إلى الدم في منتجات الألبان المخمرة، مثل اللبن الرائب والزبادي والجبنة. كما أن المكسرات والبذور والثوم والبقوليات والحبوب مثل الشوفان والشعير والحنطة السوداء غنية بالكالسيوم".

وتضيف، كما تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يوفر تناول كمية قليلة منها نصف حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم. كما يجب ألا ننسى الحمص، الذي يعتبر مثاليا ويمكن تناوله مع مختلف الأطعمة. والحمص مادة مغذية ويساعد على نمو الكتلة العضلية، لذلك هو مفيد جدا للرياضيين.

وتشير الخبيرة، إلى أن السبانخ غني بالكالسيوم أيضا. وبالإضافة إلى الكالسيوم يحتوي السبانخ على فيتامينات تؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية. كما يحتوي الفلفل الحلو والهليون على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المفيدة للعظام.

وتضيف، يجب الا ننسى الأسماك والمأكولات البحرية. هذه المواد تحتوي على الكالسيوم والأحماض الدهنية أوميغا-3 وأوميغا -6 وبفضل احتوائها على بروتين عالي الجودة، تقدم للجسم فوائد عديدة- تحسن عملية التمثيل الغذائي، تعزز منظومة المناعة، تحسن نمو الشعر والأظافر. وأن الكالسيوم وفيتامين D بالإضافة إلى تقوية العظام، تحسن حالة المفاصل والنسيج الضام بينها.

وبالطبع الفوسفور ضروري للعظام. يوجد الفوسفور في القمح والشعير والفستق والجوز وبذور اليقطين. وأما المغنيسيوم، فموجود في البازلاء والتمور والحنطة السوداء المسلوقة.

المصدر: نوفوستي