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قد تسبب الموت.. تحذير هام من تناول الفياغرا مع مسكنات آلام شائعة!

الصحة

قد تسبب الموت.. تحذير هام من تناول الفياغرا مع مسكنات آلام شائعة!
Gettyimages.ru Douglas Sacha
صورة تعبيرية
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حذرت دراسة من أن تناول عقار الفياغرا مع أدوية آلام الصدر الشائعة قد يكون مميتا.

وتعمل أدوية النترات عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح لمزيد من الأوكسجين والمواد المغذية بالوصول إلى القلب، ويتم وصفها للأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر.

ولطالما نصح الأطباء بعدم تناول النترات مثل Nitrostat مع عقار الفياغرا، بسبب مخاوف من أنها قد تسبب انخفاضا مفاجئا في ضغط الدم ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية مميتة.

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والآن، وجد باحثون سويديون أدلة تدعم هذا الادعاء، بعد تحليل بيانات 61 ألف رجل دخلوا المستشفى بعد إصابتهم بنوبة قلبية.

وقال الأطباء إن أولئك الذين وصف لهم كلا العقارين بشكل عام كانوا أكثر عرضة لخطر أي مضاعفات، بما في ذلك الوفاة.

ويمكن تسجيل المضاعفات لمدة تصل إلى 28 يوما بعد وصف الفياغرا للمرضى الذين يتلقون النترات بالفعل.

وفي مقال افتتاحي مصاحب للدراسة، قال الباحثون إنه "آمن إلى حد معقول" تناول الفياغرا بعد 24 ساعة من استخدام النترات بين المرضى الذين يعانون من مرض القلب الإقفاري والذبحة الصدرية الخفيفة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تناول النترات بانتظام، قالوا إن استخدام الفياغرا "غير حكيم" و"غير موصى به".

وشملت قيود الدراسة أن العلماء لم يكونوا متأكدين من الوقت الذي تناول فيه الرجال الدواءين الموصوفين لهم.

نشرت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

المصدر: ديلي ميل

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