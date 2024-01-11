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روسيا.. تطوير أدوية جديدة تقي من خطر تمزق الأوعية الدموية

الصحة

روسيا.. تطوير أدوية جديدة تقي من خطر تمزق الأوعية الدموية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم أن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير مواد دوائية جديدة، ستساهم في الحماية من أخطار تمزق الأوعية الدموية في جسم الإنسان.

وجاء في منشور لمجلة "العلوم في سيبيريا" التابعة للأكاديمية:"لأول مرة في روسيا، تمكن العلماء من تطوير مواد بوليميرية جديدة يمكن استعمالها في ترميم جدران الأوعية الدموية لمنع تمزقها، الأمر الذي سيقلل من أخطار النزيف في الجسم وأخطار الجلطات والسكتات الدماغية".

وأشارت المجلة إلى أن المواد الدوائية الجديدة طورها علماء معهد نوفوسيبيرسك للكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع جراحين وأطباء من المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية، ومع خبراء من شركة (Medin) الروسية للابتكارات الطبية، ويتم حاليا اختبار النسخ النهائية لهذ الأدوية، ويتوقع أن تبدأ عملية إنتاجها عام 2025.

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وحول الموضوع قال العالم في مختبر البحوث الدوائية التابع لمعهد الكيمياء العضوية بالأكاديمية الروسية للعلوم، ومدير شركة (Medin) أركادي بريزغالوف:"لقد طورنا هذه الأدوية بطلب بعض الأطباء والجراحين في روسيا. يوجد اليوم نوعين فقط من الأدوية الشبيهة بها في بلدنا، وهذه الأدوية مستوردة، وبسبب العقوبات المفروضة علينا حصل نقص فيها، لذا قررنا تطوير بدائل محلية عنها".

المصدر: فيستي

 

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