ما هو النظام الغذائي الأمثل عندما تكون مريضا؟!

يقدم الجميع اقتراحات مفيدة للطعام الذي ينبغي عليك تناوله عندما تمرض، للمضي قدما نحو التعافي التام.

فهل تساعدنا بعض الأطعمة حقا على الشعور بالتحسن؟

تقول كولين توكسبري، أستاذة علوم التغذية في جامعة بنسلفانيا: "عندما يفقد المريض شهيته، فإن ذلك عادة ما يكون علامة على أن جهاز المناعة لديه يعمل بشكل مفرط". وتضيف أن هذا يمثل تحديا، لأن أجسامنا تحتاج إلى السوائل، بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.

وتقول شيا ميلز، اختصاصية التغذية المسجلة في Mayo Clinic: "يمكن للتغذية المتوازنة أن تسرع من تعافيك، وتزيد مستويات الطاقة، وتساعد على بناء نظام المناعة لديك. بشكل عام، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن عند المرض".

ويتطلب الجهاز المناعي الكثير من الطاقة لمحاربة العدوى، ولهذا السبب من الجيد تناول طعام صحي أثناء المرض.

ويقوم الجسم بمقايضات فسيولوجية للحصول على الطاقة في أثناء المرض، ولا يزال العلماء يستكشفون كيفية عمل ذلك. عادة، يتم تغذية الجسم في المقام الأول عن طريق الغلوكوز من الطعام. وعند الصيام، بما في ذلك في أثناء المرض، فإنه يستفيد من الأحماض الدهنية كمصدر مخزن للطاقة العالية. وقد يوفر هذا التحول في مصادر الطاقة الحماية لأنسجة الجسم وأعضائه ضد الالتهابات التي تسببها بعض مسببات الأمراض، ولكن بالنسبة للآخرين قد يكون العكس صحيحا.

وتضيف توكسبري أن الأشخاص المختلفين قد يستجيبون بشكل مختلف للأمراض نفسها. وتوضح قائلة: "من وجهة نظر فسيولوجية، فهي في الأساس استجابة للضغط النفسي، وكل شخص يستجيب للضغط بشكل مختلف".

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يتوق جسمك إلى مجموعة محددة من العناصر الغذائية، ومستويات البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات، وأكثر من ذلك.

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وتقترح ميلز أن تناول كميات أكبر من الوجبات الخفيفة قد يكون أكثر قبولا من الوجبات الأكبر حجما التي اعتدنا عليها عندما نكون بصحة جيدة. ومن خلال إضافة البروتين والكربوهيدرات والفواكه أو الخضار، يمكنك الحفاظ على توازن جيد بين الفيتامينات والمعادن والمغذيات الكبيرة.

وتقول توكسبري: "يحتوي حساء الدجاج على كل هذه المكونات، إلى جانب الفيتامينات والمعادن". ويمكن أن يساعد الحساء الساخن والمشبع بالبخار أيضا في تحلل المخاط في التهابات الجهاز التنفسي العلوي".

وتقول ميلز إن بعض الفيتامينات والمعادن قد يتم استهدافها أيضا كجزء من نظام غذائي صحي للمرضى.

وأوضحت أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم الخلايا المناعية، لأنها تمنع العدوى وتكافحها، في حين أن فيتامين D قد يحسن أيضا الاستجابة المناعية ويقلل مدة المرض. وتعد الأسماك الزيتية والفطر واللحوم الحمراء من بين الأطعمة القليلة الغنية بفيتامين D بشكل طبيعي.

وتشير ميلز أيضا إلى أنه من المهم التركيز على شرب الماء، وتقول: "ارتشف المشروبات منزوعة الكافيين مثل شاي الأعشاب والماء وعصائر الفاكهة بنسبة 100% والمشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مثل جوز الهند أو ماء الصبار لتعزيز الترطيب".

ويمكن أن يؤدي شرب مخفوق البروتين أو العصير أيضا إلى إضافة العناصر الغذائية الأساسية عندما لا تكون شهيتك جاهزة لتناول الأطعمة الصلبة.

وقد تلعب المكملات الغذائية دورا أيضا، عند استخدامها بشكل صحيح. وتقول توكسبري: "لقد ثبت أن مكملات الزنك في بداية أنواع معينة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي تقلل من شدة ومدة الإصابة ببعض الفيروسات".

ولكن يجب أن يتم ذلك مبكرا – خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض – وليس المقصود منه أن يكون مكملا طويل الأمد لأنه يمكن أن يسبب ضررا عند تناول جرعات عالية.

وفي الواقع، من الأفضل استشارة الخبراء قبل تناول أي مكملات غذائية لمواجهة نزلات البرد أو الأمراض الأخرى.

وهناك أطعمة أخرى يمكن أن تساعد وقد تضر أيضا، اعتمادا على الفرد. ويمكن أن يساعد الكابسيسين، الموجود في الفلفل الحار، في تفتيت المخاط وفتح الشعب الهوائية، ولكنه قد يسبب أيضا الغثيان، أو حتى يؤدي إلى إنتاج المزيد من المخاط.

وتوضح توكسبري أن المشروبات الباردة المثلجة قد تساعد أيضا في علاج التهاب الحلق، ولكن "إذا كان لديك الكثير من إنتاج المخاط، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر".

المصدر: ناشيونال جيوغرافيك