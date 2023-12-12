طرق أثبتت فعاليتها في تخفيض مستوى الكوليسترول

يمكن تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم باتباع حمية غذائية محددة دون الحاجة إلى تناول الأدوية.

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ويقول الدكتور فاديم زاكييف أخصائي أمراض القلب في مقابلة مع Gazeta.Ru: "يمتلك الأطباء حاليا مجموعة واسعة إلى حد ما من الأدوية، مثل: الستاتينات والإزيتيميب ومثبطات PCSK9 والإنكليسيران. ومع ذلك، يضاف دائما العلاج الدوائي إلى النظام الغذائي. ويمكن لبعض المرضى الاكتفاء باتباع حمية غذائية محددة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم دون الحاجة إلى تناول الأدوية. وقد ثبت هذا باتباع النظام الغذائي لحوض البحر الأبيض المتوسط ونظام DASH الغذائي. كلا النظامين يعتمدان على تقليل نسبة الدهون الحيوانية، مثل: اللحوم الدهنية والزبدة واللحوم المعالجة ومنتجات الألبان الدسمة، مقابل الإكثار من الخضروات والفواكه والمكسرات والزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون والأسماك الدهنية".

وبالإضافة إلى اتباع حمية غذائية محددة، يساعد النشاط البدني على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. ولكن إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعا، لا يمكن تخفيضه باتباع حمية غذائية ونشاط بدني من دون الأدوية الخاصة، حيث في هذه الحالة يكملان بعضهما البعض.

المصدر: Gazeta.Ru