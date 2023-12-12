روسيا.. تسجيل لقاح مطوّر مضاد لعدوى "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل لقاح محدّث عن لقاحات "سبوتنيك لايت" المضادة لفيروس "كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"قامت وزارة الصحة الروسية بتسجيل لقاح مطوّر من لقاحات سبوتنيك لايت المضادة لمرض كوفيد-19، والذي يحوي على تركيبة محدثة من مولدات التضاد أو الـantigen ".

وأضاف البيان:"تم تحديث تركيبة مولدات التضاد من قبل المختصين في مركز غماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وبناء على تعليمات وزارة الصحة الروسية".

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وأشار البيان إلى أنه وخلال الأبحاث السريرية، أظهر اللقاح المحدث أنه آمن ويوفر مناعة مناسبة، ولديه معدل منخفض من الآثار الجانبية.

ويتم حاليا الانتهاء من عمليات مراقبة جودة الدفعات الأولى من اللقاح المحدّث في المختبرات التابعة لهيئة الرقابة الطبية في روسيا، استعدادا لطرحها للتداول في المناطق الروسية وفقا للتعليمات الإقليمية.

المصدر: إنترفاكس