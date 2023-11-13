طبيبة تكشف خصائص متغير "بيرولا"

وفقا للدكتورة ناديجدا بودكوريتوفا، يتميز متغير "بيرولا" بعدد كبير من الطفرات في بروتين S، ما يسمح له باختراق خلايا الجسم حتى في حالة وجود الأجسام المضادة، لأنها لا تستجيب بسرعة.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن مسار معظم حالات الإصابة بمتغير "بيرولا" المسجلة، شبيه بأمراض الجهاز التنفسي العادية. لذلك لا يمكن القول أنه يسبب مضاعفات أكثر خطورة من سلالات "كوفيد-19" الأخرى.

وتقول: "ليس لمتغير بيرولا أعراض محددة - بل هي نفس سيلان الأنف والسعال والحمى والضعف وأحيانا فقدان حاسة الشم والتذوق وكل ما هو نموذجي لمتحور "أوميكرون" والمتغيرات الأخرى للفيروس التاجي المستجد".

ووفقا لها، يمكن اعتبار لقاح "كونفاسيل" الأكثر فعالية من بين اللقاحات الموجودة حاليا. لأن هذا اللقاح لا يؤثر في بروتين S الخاص بالفيروس التاجي المستجد، بل في البروتينات الأخرى الأقل عرضة للطفرات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"