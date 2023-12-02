3 طرق سهلة وبسيطة لتعزيز فيتامين د في أشهر الشتاء

ينتج الجسم فيتامين د عندما يحوّل ضوء الشمس المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين.

وفي فصل الشتاء، قد لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتهم من إنتاج فيتامين د. وبذلك، يكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس، الضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

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وتقول اختصاصية التغذية الخاصة ريما باتيل لموقع "مترو": "يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي يجب استهلاكها على مدار السنة، ولكن في فصل الشتاء بشكل خاص، يكون من الشائع الإصابة بنقصه. وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في الجسم، وبين أكتوبر وأبريل، فإن الأشعة فوق البنفسجية ليست قوية بما يكفي لإنتاجه".

وهذا يعني أننا أكثر عرضة للشعور بالألم والإصابة بنزلات البرد والشعور بالسوء بشكل عام. لذا، في حين أن الحصول على فيتامين د من ضوء الشمس وحده أمر خارج المعادلة، فما الذي يمكنك فعله؟

النظام الغذائي

من المهم أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن من المهم بشكل خاص الحصول على بعض فيتامين د الإضافي في وجباتك خلال فصل الشتاء.

وتوصي ريما بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.

وتضيف: "إذا كنت لا تأكل السمك، فإن الأطعمة الأخرى مثل البيض والفطر توفر فيتامين د، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة مثل بدائل الحليب النباتية وبعض الحبوب".

المكملات الغذائية

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ليس هناك أي ضرر في تناول المكملات الغذائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين د.

ومع ذلك، توصي ريما باستشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، لأن الإفراط في تناول فيتامين د قد يؤدي إلى أضرار تشمل الغثيان والقيء وضعف العضلات والجفاف وحتى حصوات الكلى.

اقض وقتا في الخارج

نعلم أن آخر شيء يريد أي منا القيام به عندما يكون الطقس باردا هو الخروج إلى الهواء الطلق، لكن ريما توصي بالتعرض لضوء النهار لمدة 15 دقيقة يوميا، للحصول على فيتامين د بشكل طبيعي.

وتقول: "ارتدي قبعتك ومعطف المطر واذهب في نزهة سريعة".

المصدر: مترو