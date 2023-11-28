الاشتباه بوجود نسخ مقلدة لعقار "أوزمبيك" بعد تضرر 11 شخصا في لبنان

قالت المسؤولة بوزارة الصحة العامة في لبنان ريتا كرم إن هناك اشتباهاً بوجود نسخ مقلدة لعقار "أوزمبيك"، بعد تعرض 11 شخصا لنوبات انخفاض خطير لنسبة السكر في الدم هذا العام.

وقالت المسؤولة، إن "11 شخصا تعرضوا لنوبات من انخفاض خطير لنسبة السكر في الدم هذا العام وإن أحدهم نقل إلى مستشفى للاشتباه باستخدامه نسخة غير أصلية من عقار أوزمبيك الذي تنتجه نوفو نورديسك لمرضى السكري".

وأضافت ريتا كرم أن "المسؤولين يشتبهون في أن الأدوية التي تناولوها مغشوشة بعد اكتشاف اختلاف جرعاته عن جرعات أقلام حقن أوزمبيك الأصلية".

وأوضحت أن "الوزارة بدأت التحقيق في الحالات الإحدى عشرة، لكن لم تستطع تحديد مصادر الأدوية أو الأرقام التي تتم طباعتها على ملصقاتها مما يسمح بتتبع تاريخ إنتاجها، وهو ما جعل من الصعب معرفة ما الذي تناوله المرضى أساسا".

وأشارت إلى أن "ثلاثة منهم استخدموا عقار أوزمبيك الذي يشتبه بأنه مغشوش للسيطرة على مرض السكري، وأربعة للتحكم في الوزن، في حين استخدمه الأربعة الباقون لدواع غير محددة".

وبحسب موقع الوزارة على الإنترنت، صدر "أمران يتعلقان بسحب أوزمبيك في يناير 2023". فيما أكدت ريتا إنه "لم يتم الإبلاغ عن حالات يحتمل أن تكون استخدمت فيها نسخة غير أصلية من أوزمبيك في لبنان العام الماضي".

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المصدر: RT + "رويترز"