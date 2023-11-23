نصائح للتخلص من الرغبة في تناول الحلويات

يعرف الجميع الشعور بالرغبة في تناول شيء ما حلو. فالبعض يأكل الحلويات عند الشعور بالتوتر، والبعض الآخر للتعويض عن نقص بعض العناصر الدقيقة في الجسم. فكيف يمكن التغلب على هذه العادة؟.

قرر الخبراء إجراء تجربة تستمر شهرا واحدا. يشارك فيها الراغبون بالتخلص من رغبتهم الشديدة في تناول الحلويات. لذلك يقدمون هذه النصائح المفيدة لتحقيق الهدف المنشود.

إقرأ المزيد

1 - تعويض السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها بممارسة النشاط البدني. أي يجب على الشخص إنفاق سعرات حرارية بقدر التي حصل عليها. فمثلا شريحة من الكعك تعادل المشي 15 دقيقة على جهاز المشي أو إجراء تمرين القرفصاء 30 مرة .

2 - تناول أطعمة غنية بعنصر الكروم. لقد أثبت العلماء أن نقص الكروم في الجسم يحفز الرغبة في تناول الحلويات. ومن بين المواد الغذائية المحتوية على الكروم- اسماك التونا والسلمون وكبد البقر وأرجل الدجاج والبيض والبنجر والكاكي. وللعلم تحتوي 100 غرام من السمك على نصف حاجة الجسم اليومية من عنصر الكروم.

3 - يجب ممارسة عادة جديدة مفيدة. فمثلا عندما تظهر الرغبة بتناول الحلوى، قم بأي عمل مفيد مثل إزالة الغبار، غسل أواني المطبخ أو أرضية المنزل وحتى تحريك الأثاث وتغير مواضعها وغير ذلك. ويؤكد علماء النفس، أن هذه الأعمال تساعد على تشكيل نوع من الاعتماد المنعكس لدى الشخص.

ويقول الدكتور سيرغي اغابكين: "سترى أنه خلال أسبوع واحد فقط سيبدأ الشخص في الابتعاد عن الحلوى كابتعاد الشيطان عن البخور".

ووفقا له، يعتبر الشخص الحلويات بمثابة العيد. ولكن، إذا سبق ذلك "توابل" غير لذيذة للغاية على شكل أشياء مفيدة، ولكنها ليست ممتعة للغاية، فإن الحلوى لن تجلب المتعة كالسابق.

4 - تنظيم العلاج بالروائح. أظهرت نتائج دراسات علمية أن بعض الزيوت الطيارة، مثل زيت البرتقال والخزامى والهيل والقرفة، تقلل من الرغبة في تناول الحلويات. لذلك يجب ربط خيط من الصوف حول المعصم عليه قطرة من زيت معطر خلال النهار، حيث سيساعد استنشاقه على تقليل الرغبة في تناول الحلويات. بحسب الدكتور أغابكين.

المصدر: فيستي. رو