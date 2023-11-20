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هل توجد علاقة بين حجم الثدي والإصابة بالسرطان؟

الصحة

هل توجد علاقة بين حجم الثدي والإصابة بالسرطان؟
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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دعا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى عدم تصديق ما يشاع من أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد بزيادة حجم الثدي.

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ويشير مياسنيكوف موضحا، لا علاقة بين حجم الثدي والإصابة بالسرطان. لأنه إذا كانت مثل هذه العلاقة موجودة لما أصيب الرجال بسرطان الثدي، مع العلم أن 2 بالمئة من حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان تشخص لدى الرجال.

ولكن من جانب آخر في حالة كبر حجم الثدي لا تكون جميع التغيرات المرضية الحاصلة فيه مرئية بوضوح. كما أنه يمكن أن تحصل أخطاء عند التصوير الشعاعي للثدي الصغير أيضا.

وتحدث مياسنيكوف عن عامل خطر غير متوقع، وهو أنه وفقا للبيانات الإحصائية عندما يكون طول المرأة 175 سم وأكثر، يزداد خطر إصابتها بسرطان الثدي.

ويقول: "ولكن لا يعرف السبب. ربما تؤثر التغيرات الهرمونية في ذلك".

المصدر: فيستي. رو

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