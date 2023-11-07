الإعلان عن لقاح روسي "مزدوج" ضد "كوفيد-19" والإنفلونزا معا

أعلن البروفيسور دميتري ليوزنوف مدير معهد بحوث الإنفلونزا، أن اللقاح الروسي المضاد لـ "كوفيد-19" الذي يعتمد على فيروس الإنفلونزا أصبح جاهزا لاختبار فعاليته.

ويشير البروفيسور في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن اختبارات المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد الذي أساسه فيروس الإنفلونزا، اكتملت في روسيا.

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ويقول: "هذا لقاح موجه، وقد اكتملت حاليا المرحلة الثانية من التجارب السريرية. والآن نحلل هذه النتائج من أجل إعداد تقرير شامل لتقديمه إلى السلطات المعنية".

ووفقا له، كان الهدف من المرحلتين الأولى والثانية هو تقييم سلامته وقدرته على تحفيز منظومة المناعة.

ويضيف: "اتضح أن اللقاح آمن و محفز قوي للمناعة فعلا. وتقييم فعاليته ستحددها نتائج المرحلة الثالثة التالية من الدراسة، التي يجب أن تشمل عددا كبيرا من المتطوعين".

ويشير البروفيسور، إلى أنه سيتم تغيير فيروس الإنفلونزا في اللقاح سنويا، لكي يحصل كل من يطعم به على حماية من الإنفلونزا و"كوفيد-19" في نفس الوقت. كما استخدم في هذا اللقاح بروتين N الخاص بالفيروس التاجي المستجد لتحفيز الاستجابة المناعية في الجسم.

المصدر: Gazeta.Ru