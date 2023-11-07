ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الكحول؟

الامتناع عن تناول الكحول لمدة 30 يوما على الأقل، سيؤثر إيجابيا على جميع أعضاء الجسم.

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ويشير علماء أمريكيون، إلى أن نتائج الدراسة التي أجروها، أظهرت أن التخلي عن تناول المشروبات الكحولية يؤدي إلى تحسين جودة النوم، ما يجعل الشخص يستيقظ بسهولة صباحا، والشعور بتحسن حالته الصحية خلال النهار.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التخلي عن تناول المشروبات الكحولية إلى انخفاض العبء الملقى على الكبد، ما يجعله يعمل بصورة طبيعية. كما تتحسن عملية الهضم وقد يصبح بالإمكان تخفيض الوزن. ويؤدي أيضا إلى تحسن عمل الدماغ واستعادة الصحة النفسية وتحسن المزاج.

وعموما التخلي عن تناول المشروبات الكحولية يؤدي إلى تقليل الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية.

المصدر: فيستي. رو