"الوضعية الأفضل" لحماية العينين عند القراءة

وفقا للدكتورة إيرينا ليشينكو أخصائية طب وجراحة العيون، يمكن أن تلحق القراءة قبل النوم ضررا بالرؤية، إذا كان الشخص يستلقي على بطنه أو جانبه.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الكثيرين اعتادوا على القراءة قبل النوم. ولكن يجب في هذه الحالة اتباع قواعد محددة.

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وتقول: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقرأ الشخص أثناء الاستلقاء على بطنه أو جانبه. لأن هذا غير صحيح من الناحية الفسيولوجية، وليس مريحا للعينين، لذلك من الأفضل عدم القراءة في مثل هذه الوضعية. كما أن بعض المراهقين يغطون رؤوسهم للقراءة من الجهاز اللوحي في الظلام، مختبئا عن والديه - وهذا ضار أيضا. لأن العيون تكون تحت ضغط كبير. وكما هو معروف ينبعث من جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الكثير من الأشعة الزرقاء، التي تنتشر على نطاق واسع، ما يسبب تعب بصري. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تضعف حدة الرؤية".

ووفقا لها، أفضل وضعية للقراءة في هذه الحالة هي "الاستلقاء على الظهر".

وتقول: "هناك وضعية محددة بوضوح، الوضع الوحيد المسموح به للقراءة أثناء الاستلقاء هو على الظهر، مع رفع الرأس إلى الأعلى كفاية، ومن أجل ذلك يمكن استخدام وسائد عالية. كما يجب أن يسقط الضوء من الأعلى. كما ينبغي إبعاد الكتاب أو الجهاز اللوحي عن العينين مسافة لا تقل عن 40 سم. وفي هذه الوضعية فقط يسمح بالقراءة".

المصدر: نوفوستي