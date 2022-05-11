طبيبة روسية تكشف ما الذي يضعف الرؤية

أعلنت الدكتورة فاليريا سميرنوفا، أخصائية طب العيون، أن القراءة في وسائط النقل وإهمال النظارات يسبب ضعف الرؤية.



وكشفت الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، العادات التي يمكن أن تسبب تطور أمراض العيون. وحذرت من القراءة في وسائط النقل، لأنها قد تصبح سببا لضعف الرؤية. لأن العيون تتعب من التركيز المتكرر على الصورة. كما لا تنصح بقراءة منشورات الأجهزة الإلكترونية ليلا في وضعية الاستلقاء.

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وتؤكد سميرنوفا، بأن الامتناع عن استخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة التي وصفها الطبيب، يمكن أن يؤدي إلى الحول. لذلك تنصح بضرورة اختيار النظارات أو العدسات اللاصقة الملائمة والصحيحة، وعدم إهمال استخدام نظارات القراءة أو العمل على الكمبيوتر.

وتضيف، يمكن أن تضعف الرؤية بسبب عدم الاهتمام بعدسات النظارات أو العدسات اللاصقة. أي عدم الاهتمام بها وتنظيفها يوميا ووضعها في المكان المخصص وعدم النوم بالعدسات اللاصقة.

وتشير سميرنوفا، إلى ضرورة إزالة مستحضرات التجميل بعناية لكي لا تدخل العين. كما تنصح بعدم حك العين، لأن هذه العملية قد تؤدي إلى إصابة العين بعدوى مرضية.

وتنصح الأخصائية في ختام حديثها، بضرورة ارتداء النظارات الشمسية لحماية العيون من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر: نوفوستي