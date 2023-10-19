4 نباتات خطيرة تنتج "سموما" قاتلة للبشر والحيوانات!

مثل الحيوانات، طورت العديد من النباتات آليات لتجنب الافتراس. وعلى عكس الحيوانات، ليس لديها خيار الهروب، فإن على النباتات الاعتماد على طرق أخرى لحماية نفسها.

وقد تكون هذه الطرق على شكل أشواك أو إنتاج سموم من المركّبات الكيميائية.

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فالمملكة النباتية مليئة بالنباتات التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحة الإنسان والحيوان.

يذكر منها على سبيل المثال:

- القِمَعية الأرجوانية (Digitalis Purpurea)

تأتي زهور هذا النوع من النبات في ظلال مختلفة من اللون الوردي والأرجواني والأبيض والأصفر. ويعود أصلها من أوروبا وشمال إفريقيا. ويمكن لأوراق وزهور وبذور هذا النبات أن تكون سامة للبشر ولبعض الحيوانات، على الرغم من أن له استخدامات طبية تساعد في إنقاذ الحياة، وذلك لاحتوائه على مركب يسمى الديجوكسين الذي يدخل في تكوين بعض أدوية القلب النوعية.

وأوضح الدكتور تشن وانغ، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "يوصف الديجوكسين سريريا لعلاج قصور القلب عندما تفشل أدوية أخرى. ويحدث فشل القلب عندما يكون قلب المريض ضعيفا جدا لدرجة أنه لا يضخ الدم بشكل كاف، لذا فأنت تريد زيادة قوة ضخ القلب. على الرغم من أن الديجوكسين له آثار جانبية خطيرة إذا تم تناول جرعة زائدة، إلا أن هذه حالة خاصة حيث تفوق فائدة السم المخاطر ويمكن أن تنقذ حياة الشخص".

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- تاج الملوك أو آقونيطن (Monkshood)

يحظى نبات تاج الملوك والمعروف أيضا باسم "قاتل الذئب"، بشعبية كبيرة بسبب أشواكه الطويلة المزهرة التي تزهر في الصيف. لكن جميع أجزاء النبات سامة، وخاصة الجذور. وإذا تم تناوله، فإنه يمكن أن يسبب آلاما في المعدة ودوخة في الرأس. ويؤثر السم أيضا على القلب ويمكن أن يكون مميتا، وفقا لمؤسسة Woodland Trust.

- الشوكران السام أو الشوكران البري (Conium maculatum)

يمكن لعشبة الشوكران السامة (أو كما يسمى أيضا بالشوكران الأبقع)، أن تكون ضارة حتى لو لم تلمسها بشكل مباشر، حيث أن رائحة النبات، التي تنتج من الكونيئين، سامة عند استنشاقها، كما يمكن أن تمتص المكونات السامة عبر الجلد عند فرك النبات. ويمتص الغشاء المخاطي للفم المكونات السامة عند مضغ النبات وتظهر علامات التسمم بعد نحو ساعتين من تناول الشوكران، على شكل عُصاب، يلي ذلك رجف الأطراف، والترنح في المشي، ثم هبوط عام، وبطء في عمل القلب والجهاز التنفسي، ثم الموت الناتج من شلل الجهاز التنفسي.

- الباذنجان المميت أو نبات ست الحسن (Deadly nightshade)



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تحتوي الباذنجانيات القاتلة على زهور أرجوانية خضراء على شكل جرس وأوراق بيضاوية وتوت يبدأ باللون الأخضر وينضج إلى اللون الأسود. وجميع أجزاء النبات سامة، ولكن ثماره سامة بشكل خاص، وهي تحتوي على قلويدات تؤثر على الجهاز العصبي مثل الأتروبين الذي يسبب أعراضا حادة تشمل التعرق والقيء وصعوبة التنفس والارتباك والهلوسة واحتمال الدخول بغيبوبة والموت.

كما أن له تأثير على توسيع حدقة العين، ما جعله يستخدم كمساعد تجميل في اليونان القديمة، حيث تم استخدام مستخلص النبات لصنع قطرات للعين تستخدمها النساء لتوسيع حدقة العين.

وينصح الخبراء، إذا كنت تشك في أن شخصا ما قد تعرض لنبات سام، فيجب الاتصال بالطوارئ أو اصطحابه إلى المستشفى على الفور. وإذا أمكن، خذ أيضا عينة من النبات للتعرف عليها بدقة، مع الحرص على عدم تعريض نفسك لأي سموم في هذه العملية.

المصدر: نيويورك بوست